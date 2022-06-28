Париж, , 12:02 — REGNUM Производство электроэнергии во Франции оказалось под угрозой из-за забастовок работников энергетических компаний в связи с влиянием растущей инфляции на экономику, сообщает 28 июня Bloomberg.

Электростанция Bergkamen. Франция Smial

Забастовка, которая в последние дни ударила по производству электроэнергии, создает еще большую напряженность на энергетическом рынке Европы. Сектор и без того уже пострадал из-за простоя атомных станций во время ремонта и технического обслуживания, а также от сокращения поставок российского газа.

28 июня во Франции из-за забастовки снизилась выработка ядерных реакторов Paluel 1 и Bugey 2, а также газовых электростанций Martigue Ponteau 5 и 6, сообщила компания EDF на своем сайте. TotalEnergies может сократить производство на некоторых своих станциях, сообщила компания, ссылаясь на уведомление о забастовке с 28 июня по 31 июля.

Забастовка также повлияла на поставки гидроэлектроэнергии компанией EDF.

Забастовки, начатые профсоюзами EDF в начале июня, усугубляют проблемы производителей электроэнергии, поскольку они могут быть вынуждены увеличивать расходы на рынке, где цены стремительно растут. Во Франции цены на электроэнергию на сутки вперед выросли до 366,40 евро за мегаватт-час, что почти вдвое выше среднего показателя за последний год.

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