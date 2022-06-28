Акаба, Иордания, 28 июня, 2022, 12:06 — ИА Регнум. Премьер-министр Иордании Башир аль-Хасасуна посетил порт Акабы, где 27 июня произошёл взрыв из-за утечки хлора. Об этом сообщает Jordan 24.

Aviad2001 Акаба

По данным журналистов, утром 28 июня премьер-министр страны осмотрел район, где произошла авария, и высоко оценил работу специальных служб, которые успешно ликвидировали все последствия инцидента.

Как заявил Башир аль-Хасасуна, работа порта возобновлена в полном объёме, приём грузовых кораблей осуществляется без ограничений.

«Компетентные лица сообщили нам, что опасности распространения газообразного хлора больше нет, и этот район стал полностью безопасным», — отметил премьер-министр Иордании.