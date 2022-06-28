Чернянский район, Белгородская область, , 12:07 — REGNUM Новое диагностическое оборудование на общую сумму 92 млн рублей получила Чернянская районная больница Белгородской области, сообщает 28 июня пресс-служба правительства региона.

Новое медоборудование https://belregion.ru

В больнице появился цифровой малодозовый флюорограф российского производства, который заменил своего предшественника, полностью выработавшего ресурс и морально устаревшего. Новое оборудование для обследования верхнего отдела ЖКТ поступило в отделение эндоскопии, обновилось оснащение одной из операционных. Впервые в истории больницы закуплен 32-срезный мультиспиральный компьютерный томограф с возможностью внутривенного контрастирования.

«Это большое достижение для района. К тому же, у нас есть два замечательных врача-рентгенолога, один из которых — молодой специалист. Далеко не каждый муниципалитет может таким похвастаться», — отметила заместитель главного врача по поликлиническому разделу работы Мария Андреева.

Медтехника поступила в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения