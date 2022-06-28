Районная больница под Белгородом получила медоборудование на 92 млн рублей
Чернянский район, Белгородская область, 28 июня, 2022, 12:07 — ИА Регнум. Новое диагностическое оборудование на общую сумму 92 млн рублей получила Чернянская районная больница Белгородской области, сообщает 28 июня пресс-служба правительства региона.
В больнице появился цифровой малодозовый флюорограф российского производства, который заменил своего предшественника, полностью выработавшего ресурс и морально устаревшего. Новое оборудование для обследования верхнего отдела ЖКТ поступило в отделение эндоскопии, обновилось оснащение одной из операционных. Впервые в истории больницы закуплен 32-срезный мультиспиральный компьютерный томограф с возможностью внутривенного контрастирования.
Медтехника поступила в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения