Ереван, , 12:01 — REGNUM Сотрудники управления контрразведки Службы безопасности (СНБ) Армении сообщили о выявлении военнослужащего, который передавал информацию иностранной спецслужбе. Об этом 28 июня сообщает пресс-служба СНБ.

Василий Верещагин. Шпион (фрагмент). 1878-1879

Сообщается, что подозреваемый располагал информацией о командирском составе, вооружении и боевой технике, численности личного состава в своём расположении и в некоторых других. По версии следователей, военнослужащего завербовали через соцсети и пообещали 2 млн драмов (менее $5 тыс.) за отправку фото через мессенджер.

«В рамках уголовного дела, возбужденного в Следственном управлении СНБ РА по делу о государственной измене, гражданин РА был арестован и дал признательные показания», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, военнослужащего признали обвиняемым и поместили под арест.

Стоит отметить, ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил журналистам, что в стране ведётся около 50 дел о шпионаже.