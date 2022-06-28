Пекин, 28 июня, 2022, 12:00 — ИА Регнум. Североатлантический альянс (НАТО) должен прекратить провокационные заявления в адрес Китая. Об этом 28 июня заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь на брифинге.

Fmprc. gov. cn Чжао Лицзянь

Ранее Bloomberg со ссылкой на источники сообщил, что НАТО в новой стратегической концепции планирует назвать Китай «систематическим вызовом», а также отметит укрепляющееся сотрудничество Пекина и Москвы.

«Мы требуем, чтобы НАТО немедленно прекратила распространение ложных и провокационных высказываний, направленных против Китая», — сказал Чжао Лицзянь.

Он добавил, что НАТО является продуктом холодной войны, крупнейшим в мире военным союзом и инструментом сохранения гегемонии отдельных стран.

Дипломат подчеркнул, что НАТО уже устроила беспорядок в Европе, но теперь не нужно устраивать беспорядок ещё и в Азии и других регионах мира.

Ранее сообщалось, что 28–30 июня страны НАТО утвердят на саммите в Мадриде обновленную стратегическую концепцию на период до 2030 года. Генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что Россию назовут главной угрозой коллективной безопасности.