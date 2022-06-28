Тамбовский район, Амурская область, 28 июня, 2022, 12:03 — ИА Регнум. Более 570 га саженцев погибли после сильного града в Тамбовском районе Амурской области. На территории в более 500 га были уничтожены посевы сои, порядка 70 га — кукурузы, сообщила 28 июня «Амурская правда».

38.mchs.gov.ru Град

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Ещё на участках площадью 30 га кукуруза сильно пострадала, повреждены также порядка 100 га посевов ячменя. Поля, которым нанесён урон непогодой, принадлежат компании «Партизан».

«Ледяные осадки серьёзно повредили наши посевы. Комиссии ещё не было, планируем организовать её до конца июня. По нашей самостоятельной предварительной визуальной оценке, стопроцентная гибель сои произошла на поле в 500 гектаров. Ещё на площади 500 гектаров «королева полей» получила значительные повреждения. Из-за этого, по примерным подсчётам, мы не дополучим тонну бобов», — рассказал главный агроном предприятия Иван Скобликов.

Предприятие оценивает убытки и ждёт помощи от государства. Град, который уничтожил посевы на полях, прошёл 23 июня. Тогда же от ледяных осадков пострадали огороды жителей Белогорского района. Без урожая останутся жители села Томичи — все посадки в открытом грунте погибли.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце мая сильный град, обрушившийся на северо-восточные и центральные области Болгарии, уничтожил посевы и потенциальный урожай на нескольких тысячах гектаров.