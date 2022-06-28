Вологда, 28 июня, 2022, 11:57 — ИА Регнум. На украине в ходе военной спецоперации погиб военнослужащий из Вашкинского района Вологодчины Артур Гайнуллин. Об этом в соцсетях сообщил глава района Александр Иванов.

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«Выражаю глубокое соболезнование семье погибшего военнослужащего. Артур отдал жизнь ради обеспечения безопасности страны, показал пример стойкости и верности Родине», — написал чиновник.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне, 27 июня, о гибели на Украине вологжанина сообщил мэр областного центра.