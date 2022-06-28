Лос-Анджелес, США, 28 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Шоураннер «Пацанов» Эрик Крипке собирается вернуть в сериал одного из самых популярных персонажей одноимённого комикса, по которому он снят. Об этом 28 июня пишет Comicbook.

Постер фильма «Пацаны»

По словам Крипке, он планирует добавить в шоу историю суперхомяка Джейми, которого главные герои встретили в России. «Джейми на самом деле из комиксов, так что это было что-то вроде камео, действительно любимый персонаж. И если я смогу найти способ доставить этого хомяка из России в Соединенные Штаты, я бы хотел, чтобы этот персонаж вернулся», — говорит шоураннер.

ИА REGNUM напоминает, что в третьем сезоне герои «Пацанов» Билли Бутчер (Карл Урбан), Французик (Томер Капон), Хьюи (Джек Куэйд), Кимико (Карен Фукухара) и Молоко Матери (Лаз Алонсо) впервые встречают хомяка Джейми в российской лаборатории, куда проникают, чтобы найти супергероя Солдатика (Дженсен Эклс). Хомяку удаётся пробить стекло, однако дальнейшая его судьба в сериале неизвестна.