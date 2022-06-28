Сеул, , 11:57 — REGNUM К 2050 году почти 40% домохозяйств в Южной Корее будут состоять из одного человека. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на доклад Статистической службы страны.

Население RitaE

Согласно опубликованным данным, к 2050 году в стране будет насчитываться 9,05 млн домохозяйств, состоящих из одного человека, что составляет 39,6% от общего числа домохозяйств.

В настоящее время в стране наблюдается рост числа домохозяйств, состоящих из одного человека, поскольку все больше молодых людей отказываются от вступления в брак по экономическим причинам и в связи с изменением социальных норм.

Известно, что в 2020 году в стране проживало 6,48 млн домохозяйств из одного человека (31,2% от общего числа домохозяйств). На домохозяйства из двух человек приходилось 28% домохозяйств, из трех человек — 20,3%, из четырех — 15,8%.

Ожидается, что к 2050 году лишь 6,2% семей будут состоять из четырёх человек.