Донецк, 28 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. За прошедшие сутки силами Народной милиции (НМ) Донецкой Народной Республики (ДНР) совместно с подразделениями Вооружённых сил (ВС) РФ были уничтожены две реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Град» и беспилотник «Фурия» киевских боевиков. Об этом 28 июня сообщается в телеграм-канале НМ ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM Ополчение ДНР

«Совместными действиями военнослужащих Донецкой Народной Республики и Вооруженных Сил Российской Федерации уничтожено следующее вражеское вооружение и военная техника: две установки РСЗО БМ-21 «Град», один БЛА «Фурия», четыре БТР и два бронированных автомобиля. Подавлены две огневые точки противника в районах н. п. Авдеевка и Новомихайловка», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в результате обстрела украинскими нацистами Петровского района Донецка получила ранения одна мирная жительница.