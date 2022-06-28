Москва, , 11:55 — REGNUM Гостями первой Московской недели моды, прошедшей с 20 по 26 июня, стали свыше 1,6 миллиона человек. Об этом сегодня, 28 июня, в своём блоге написал мэр Сергей Собянин.

Мода

Более 450 модельеров из разных регионов России представили более 3 тысяч образов одежды. Показы мод проходили в парке «Зарядье», на ВДНХ, Тверской площади и других площадках столицы.

На профессиональном шоуруме заключены сделки более чем на 60 мин рублей. Для посетителей работали четыре маркета, на которых все желающие могли приобрести дизайнерскую одежду, обувь и аксессуары.

Как сообщало, ИА REGNUM заявки на участие в первой Московской недели модып оступили из 79 городов России.

Читайте подробнее: На участие в Московской неделе моды поступило почти 900 заявок