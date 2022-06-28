Донецк, 28 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. При обстреле Донецка со стороны украинских войск получила ранение мирная жительница, сообщил в личном телеграм-канале мэр столицы ДНР Алексей Кулемзин.

Дарья Драй ИА REGNUM Дома после артобстрела

Мэр рассказал, что в результате обстрела Петровского района получила ранение женщина 1941 года рождения. Она находилась по адресу: улица Косарева, 2.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ВСУ несколько раз обстреляли Петровский район Донецка. Последний раз удар был нанесён с позиций в Красногоровке.