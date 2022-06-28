* ИГ — запрещённая в России организация

Баакуба, Ирак, , 12:02 — REGNUM Террористы группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение в центральном Ираке. Об этом 28 июня сообщает Al-Sumaria.

ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По данным журналистов, нападение произошло в районе деревни Аль-Хашимия в провинции Дияла.

Боевики атаковали блокпост иракской полиции. В результате нападения погиб один офицер, несколько полицейских получили ранения. Примечательно, что это первое нападение за последние несколько месяцев, за которую группировка официально взяла ответственность.

ИГ* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.