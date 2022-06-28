Москва, 28 июня, 2022, 11:54 — ИА Регнум. После заявлений о «дефолте» российской экономики кредиторы могут начать подавать иски, и эти судебные тяжбы рискуют оказаться весьма непростыми. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил доцент департамента «Корпоративные финансы и корпоративное управление» финансового университета при правительстве РФ Андрей Гусев.

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«Говорить всерьез о «дефолте», который был искусственно создан США и их союзниками, не приходится, — констатировал он. — Ситуацию, когда деньги уполномоченные финансовые посредники не берут, сознательно ущемляя права своих же соотечественников-кредиторов, можно поставить в один ряд с ситуацией, когда канадская компания отказывается возвращать (для восстановления объемов прокачки «Северного потока») оборудование после ремонта, а в Германии после этого обвиняют Газпром в стремлении «задушить» немецкую экономику, перекрывая газ».

По его словам, после сообщений о дефолте РФ по евробондам кредиторы, скорее всего, будут подавать иски, и судебные тяжбы вполне могут оказаться весьма непростыми испытаниями.

«Также такие события обычно ведут к снижению рейтингов стран, но в последние месяцы влияние западных рейтинговых агентств, а также западных кредиторов и инвесторов на российскую экономику сведено к минимуму, поэтому мы будем скоро больше ориентироваться на китайские агентства, такие как Dagong Global Credit Rating, — сказал Гусев. — Плюс постепенная интеграция экономик стран БРИКС будет способствовать возникновению абсолютной индифферентности российской экономики к таким событиям, да и в целом к роли и влиянию на нее западных инвесторов».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, экономист Евгений Балацкий заявил, что разговоры о «дефолте» России следует воспринимать как «шизофренический идеологический трюк Запада».