Саратов, , 12:35 — REGNUM В Саратовской области по факту убийства 67-летнего мужчины возбудили уголовное дело. В совершении преступления подозревают внука погибшего, сообщает следственное управление СКР по региону.

В наручниках (сс) KlausHausmann

Вечером 21 июня в помещении частного дома на улице Казанской в Саратове было обнаружено тело 67-летнего мужчины с внешними признаками насильственной смерти в виде ран в области головы.

Подозрение пало на 29-летнего внука погибшего, который скрывался на территории города Пензы. Мужчина задержан.

Ранее ИА REGNUM сообщало, 1 января жительница города Балаково поссорилась дома со своим супругом. В ходе конфликта мужчина нанес жене множественные телесные повреждения руками в область головы, тела и верхних конечностей. В ответ женщина кухонным ножом один раз ударила супруга в область груди. Спустя какое-то времени, муж скончался.

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