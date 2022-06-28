Ярославль, 28 июня, 2022, 11:52 — ИА Регнум. В Ярославской области музей «Космос» обнесут забором. Об этом на заседании Ярославской областной думы сказал директор департамента финансов области Алексей Долгов.

https://t.me/karaylystal Последствия пожара в «доме-музее» Валентины Терешковой

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ночь на 22 июня загорелся «дом-музей» Валентины Терешковой. В полиции полагают, что причиной пожара стал поджог.

Правительство области решило выделить на восстановление музея 25 млн рублей. Депутат Елена Кузнецова спросила, чем мотивирована такая сумма. Ведь строительство нового деревянного дома (пострадавший от пожара был копией) явно дешевле 25 млн. На что Алексей Долгов сказал, что средства пойдут на меры безопасности, чтобы не допустить таких инцидентов впредь. В частности, вокруг музея появится забор.