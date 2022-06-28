Москва, , 11:51 — REGNUM Доллар в России по-прежнему воспринимается населением как защитный актив, и в условиях неопределенности многие по инерции предпочтут перевести свои свободные средства именно в эту форму, как только представится благоприятная возможность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявила доцент департамента банковского дела и финансовых рынков финансового университета при правительстве РФ Мария Печалова. Так она прокомментировала высказывание главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (СРЗП) о том, что из-за санкций доллар может оказаться не нужен РФ.

Доллар Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Заявление о том, что «доллары никому не нужны» является все-таки преждевременным, — констатировала Печалова. — Однако нужно учитывать разницу между наличной и безналичной валютой. Интерес к безналичному доллару со стороны населения был невысок и до конца февраля 2022 года. Прежде всего потому, что доходность валютных вкладов находилась около нулевой отметки. Кроме того, в России не такой уж большой процент населения может позволить себе сберегать, и еще меньший процент располагает достаточной суммой для валютной диверсификации депозитных вложений».

Совсем иная ситуация, как отметила Печалова, складывается с наличными долларами.

«Доллар воспринимается населением как защитный актив, и в условиях неопределенности многие граждане РФ по инерции предпочтут перевести свои свободные средства именно в эту форму, как только представится благоприятная возможность. Кроме того, публичные заявления некоторых официальных лиц о «переукрепленности» рубля и грядущем резком его ослаблении могут стать хорошим драйвером для роста спроса на доллар со стороны населения», — подытожила она.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что в РФ биржевые спекуляции валютой почти ликвидированы, но главными спекулянтами валютой оказались сами банки.

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