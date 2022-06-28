Вологда, 28 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. В Вологодской области в учреждениях соцобслуживания проживают почти четыре тысячи пенсионеров и людей с инвалидностью, сообщает региональное правительство.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дом престарелых

«В области расположено три негосударственные стационарные организации социального обслуживания, в которых проживают порядка 400 пожилых престарелых граждан и инвалидов. Еще более 3400 пожилых вологжан и инвалидов проживают в 15 государственных учреждениях социального обслуживания», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, число жителей России, желающих воспользоваться услугами домов престарелых для своих родственников, за последние пять лет снизилось на 4 процентных пункта — до 7%.