Москва, , 11:50 — REGNUM В России биржевые спекуляции валютой почти ликвидированы, а главными спекулянтами валютой стали сами банки, причем ЦБ РФ не только позволяет им это, но и «крышует» их деятельность. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал высказывание главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова (СРЗП) о том, что доллар может стать ненужным.

Валютный контроль Иван Шилов © ИА REGNUM

«Разумеется, заявление о том, что доллар в России может оказаться «никому не нужным», является преувеличением. Такое гипотетически может иметь место только в очень отдаленной перспективе, — сказал Балацкий. — Однако пока между Россией и странами Запада идут хоть какие-то товарные поставки (а они еще как идут!), доллары и евро жителям РФ будут нужны. Другое дело, что товарные группы из стран Запада не попадают в разряд стратегически значимых, но и отбрасывать их просто так не имеет смысла».

Поэтому, как полагает Балацкий, гораздо более правильным было бы поддерживать курс доллара на умеренно низком уровне, но не создавать его откровенного дефицита.

«И уж тем более недопустимо со стороны ЦБ РФ безучастно взирать на оголтелую валютную спекуляцию банков страны, — сказал Балацкий. — Например, сегодня официальный курс продажи евро на сайте Сбербанка может быть 66 рублей, а его реальный курс в обменном офисе — 86 рублей. И это при официальном курсе в 62 рубля и курсе покупки в 56 рублей. Несложно посчитать, что при таких параметрах валютная маржа составляет более 50% от курса ее покупки. Такой маржи в стране не было никогда (!), и бездействие Банка России трудно объяснить рациональными доводами».

По мнению экономиста, в этой ситуации официальный курс валюты становится виртуальным, номинальным и «абсолютно бессодержательным».

«Какой смысл в том, что курс Банка России 66 рублей за евро, а купить его вы можете только за 86 рублей? — поинтересовался он. — Биржевые спекуляции валютой почти ликвидированы, а главными спекулянтами валютой стали сами банки, которым регулятор позволяет это и даже «крышует» их деятельность, закрывая на нее глаза. Это один из самых вопиющих провалов политики Банка России. Фактически спекуляция валютой сегодня в России осуществляется банками за счет населения, что совершенно недопустимо. Это означает, что противостояние Запада и России Центральный банк страны полностью переложил на плечи населения».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что политика США ведет к постепенному снижению значимости доллара в мировой экономике.

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