Донецк, , 11:50 — REGNUM В результате обстрела украинскими нацистами Петровского района Донецка получила ранения одна мирная жительница. Об этом 28 июня сообщает представительство Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«По оперативным линиям СЦКК ДНР поступила информация о ранении гражданского лица — женщины 1941 года рождения в результате обстрела ВФУ (вооруженными формированиями Украины — ред.) Петровского района города Донецка по адресу: улица Косарева, 2», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков рассказал, что четыре взвода реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Град» киевских боевиков, которые вели обстрел территории ДНР, поразили за сутки Воздушно-космические силы (ВКС) РФ.