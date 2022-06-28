Рязань, 28 июня, 2022, 11:51 — ИА Регнум. За покушение на изнасилование несовершеннолетней осужден житель Рязани 1973 года рождения, сообщает 28 июня пресс-служба регионального Следственного комитета.

Prokuror-kaluga.ru В суде

Злоумышленник в декабре 2021 года на одной из улиц города пытался напасть на 17-летнюю незнакомую ему девушку. Насильнику помешали прохожие, он скрылся. Но был задержан оперативниками по горячим следам.

Приговором суда виновному назначено наказание в виде четырёх лет лишения свободы.