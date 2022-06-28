Алтайский край, 28 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В результате мощного града, накрывшего Алтайский край накануне, 27 июня, наиболее всего пострадали постройки в селе Назаровка Михайловского района. Как сообщит ГУ МЧС РФ по региону, стихия повредила кровли домов и стёкла. От мощных осадков пострадали школа и детский сад.

Град

Спасателями было принято решение направить на место происшествия группу бойцов 9 пожарно-спасательного отряда. Сегодня, 28 июня, представители МЧС оказывают адресную помощь гражданам, наводят порядок после прошедшей непогоды.

В селе работают спасатели Управления Алтайского края по делам ГОЧС и пожарной безопасности, работники администрации, ремонтная бригада электриков. При оказании помощи особое внимание уделяется самым нуждающимся: социально незащищённым гражданам, пожилым людям и инвалидам.

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Мониторинг обстановки и сбор информации обеспечивает оперативная группа Главного управления, оснащённая беспилотной авиасистемой.

Как сообщало ИА REGNUM, в отдельных районах из-за ураганного ветра зафиксированы порыва линий электропередач (на данный момент энергоснабжение восстановлено).

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