Чебоксары, 28 июня, 2022, 11:49 — ИА Регнум. В Чувашии определились с ростом цен на коммунальные услуги. В среднем плата подорожает на 3,4%, в отдельных муниципалитетах — до 5,4%. Об этом сообщает республиканская тарифная служба.

Дарья Антонова ИА REGNUM Тарифы

Для Чувашии индекс изменения платы за коммунальные услуги на 2022 год, установленный федеральным правительством, составляет 3,4% при допустимом увеличении ещё на 2%. В республиканской тарифной службе отмечают, что с 1 июля предельные индексы до 3,4% установлены в 265 муниципальных образованиях, до 5,4% — в 11 муниципалитетах.

В частности, в Чебоксарах цена на тепловую энергию после заключения в 2021 году концессионного соглашения подорожает на 6 — 6,5%, в Новочебоксарске — на 6%.

С 1 июля тариф на электроэнергию для городских жителей вырастет на 12 копеек и составит 3,72 рубля за кВт/час, для сельских жителей и населения, которое пользуется электроплитами, электричество подорожает на 8 копеек и достигнет 2,6 рубля за кВт/час.

Цена на природный газ во втором полугодии возрастёт на 18 копеек и составит 6,23 рубля за кубометр.

Тариф на услуги регионального оператора по сбору, вывозу и захоронению мусора увеличится на 3,4% — до 67,09 рублей (+2,2 рубля) для горожан и 53,47 рубля (+1,76 рубля) для сельчан.