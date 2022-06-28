Тюмень, 28 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Тюмени вынесен приговор бывшему начальнику управления ГИБДД УМВД России по Тюменской области Александру Селюнину. Он полностью признал вину в получении взяток, общая сумма которых составила 600 тысяч рублей, сообщает объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области.

Объединённая пресс-служба судебной системы Тюменской области Александр Селюнин в момент оглашения приговора

Поставлена точка в громком уголовном деле, которое рассматривалось с 1 ноября 2021 года. По данным следствия, в течение трёх месяцев 2020 года некие иностранные граждане получали водительские права без сдачи необходимых экзаменов, за взятки, обращаясь к посреднику начальника УГИБДД УМВД России по Тюменской области. Начальник давал незаконные указания своим подчинённым о приёме экзаменов на право вождение автомобилем в РФ без фактической их сдачи.

Александр Селюнин признан виновным в четырёх эпизодах по ч. 2 ст. 290 УК РФ («Получения взятки должностным лицом, через посредника, в значительном размере») за общее покровительство и попустительство по службе, и ещё в девяти эпизодах получения взяток за незаконные действия.

Суд лишил Александра Селюнина звания полковника полиции, а также свободы сроком на четыре года шесть месяцев со штрафом 2,5 млн рублей. Отбывать наказание бывший начальник областной Госавтоинспекции будет в исправительной колонии общего режима. Суд лишил его права занимать должности представителя власти и организационно- распорядительных полномочий в данных органах сроком на четыре года.