Москва, 28 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Все разговоры о «дефолте» России следует воспринимать как шизофренический идеологический трюк Запада. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

Pixabay.com Трюк и мистификация

«Дело в том, что эти разговоры не имеют под собой даже самой элементарной логической основы, — возмутился экономист. — Дефолт представляет собой ситуацию, когда некое государство не может выполнять свои долговые обязательства перед другими странами. Однако все взаимные обязательства России и стран объединенного Запада уже давно ликвидированы действиями самого Запада. В связи с этим говорить о нарушении финансовых обязательств России по отношению, например, к Франции в условиях нарушения последней всех своих обязательств в отношении России, просто бессмысленно. И уж тем более нелепо говорить о каком-либо непосредственном влиянии пресловутого дефолта на жизнь обычных жителей РФ. Данные политические «разборки» стран выходят за пределы обычной деятельности рядовых граждан».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, есть экспертное мнение, что история с «дефолтом» России по евробондам скорее нанесет имиджевый урон самому Западу, нежели РФ.