Красноярск, 28 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В Красноярске обвиняемого в убийстве 72-летней женщины заподозрили в совершении аналогичного преступления в 2015 году. Подробности сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе Главного следственного управления СКР по региону.

СУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии Обвиняемый в убийстве двух пожилых женщин. Красноярский край

В июле 2015 года в собственной квартире было найдено тело 79-летней местной жительницы. Найти убийцу тогда не удалось, однако очередное преступление спустя семь лет помогло правоохранителям установить картину происшествия.

«Следователям и криминалистам Главного следственного управления при взаимодействии с сотрудниками УУР ГУ МВД России по Красноярскому краю удалось установить, что обвиняемый причастен к убийству женщины. После предъявленных мужчине улик он признался в содеянном», — отметили в ведомстве.

По данным следствия, злоумышленник проник в квартиру пенсионерки, представившись соседом. Затем он задушил её верёвкой, после чего похитил из квартиры телевизор и 10 тыс. рублей. Мужчину обвинили в убийстве двух человек, сопряжённых с разбоем и заключили под стражу.

Как сообщало ИА REGNUM, тело второй жертвы обвиняемого было найдено в квартире 6 июня. Подозреваемый — 31-летний мужчина был найден и задержан в кратчайшие сроки.