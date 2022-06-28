* запрещённая в России организация

Вашингтон, 28 июня, 2022, 11:55 — ИА Регнум. Вооруженные силы США уничтожили одного из лидеров группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии. Об этом 28 июня сообщает Shafaq со ссылкой на заявление Центрального командования Пентагона.

Cecilio Ricardo, U.S. Air Force Американский авиаудар

По последним данным, боевик был убит в результате удара беспилотника в сирийской провинции Идлиб. Во время удара боевик перемещался на мотоцикле в северных районах провинции.

«Наши силы нанесли удар в сирийской провинции Идлиб ночью 27 июня. Целью удара стал Абу Хамза аль-Йемени — высокопоставленный командир группировки», — говорится в сообщении.

«Аль-Каида»* — организация, деятельность которой запрещена в РФ.