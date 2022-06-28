Якутск, 28 июня, 2022, 11:48 — ИА Регнум. Жителя Якутии обвинили в насильственных действиях сексуального характера в отношении падчерицы. Девочке на тот момент было 10 лет, мужчине — 39, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

Qpic.cn Девочка

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Преступление было совершено в Олёкминском районе республики. Якутянин надругался над девочкой, когда его сожительницы не было дома. Насильственные действия он осуществлял дважды. Ребёнок рассказал матери о произошедшем, и мужчину задержали. Во время следствия он находился под стражей.

Житель Якутии свою вину не признал, но были собраны доказательства. Обвинительное заключение по делу направлено в суд.

Как сообщало ИА REGNUM, в городе Нюрба возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя Нюрбинского района, который изнасиловал несовершеннолетнюю родственницу.