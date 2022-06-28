Москва, , 11:46 — REGNUM Если в будущем объем мирового торгового оборота восстановится и даже начнет расти, то это не будет распространяться на Европу. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий.

Нефтепровод Minstroyrf.ru

«Сегодня уже видны все признаки этого, — сказал Балацкий. — Например, если в начале 2022 года в ЕС направлялось 75% российской нефти, то сегодня — чуть больше 50%. Такой стремительный торговый маневр привел к росту объема нефти, закупаемой Индией у России, в 50 раз. Дальше этот процесс будет усугубляться со всеми вытекающими негативными последствиями для европейских стран. Поэтому при обсуждении глобальной торговой активности значение имеет не только и не столько (!) ее общий объем, сколько ее географическая структура. Драйвером указанного процесса выступает бескомпромиссная политика ЕС и США в отношении России, что укрепляет Восточный альянс и ускоряет его окончательное оформление».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Балацкий заявил о том, что вся экономическая активность перемещается из европейских стран в азиатские.

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