Ла-Пас, , 11:45 — REGNUM Уровень безработицы в Боливии по состоянию на май 2022 года составил 4,2%, что почти на треть меньше, чем в 2020 году (11,6%). Об этом заявил министр планирования развития страны Серхио Кусиканки, пишет Prensa Latina.

Девочки с альпакой на холме острова Солнца. Боливия Елена Хованская © ИА REGNUM

«Уровень безработицы в Боливии продолжает снижаться, достигнув 4,2% в мае 2022 года, и это подтверждает процесс восстановления боливийской экономики, который мы проводим», — сказал Кусиканки на пресс-конференции.

Он отметил, что в июле 2020 года, во время фактического правления Жанин Аньес, этот экономический показатель достиг 11,6%, то есть к пятому месяцу текущего года он снизился на 7,4 процентных пункта.

Он уточнил, что в июне 2020 года в сфере рабочих мест было занято 3,2 млн человек, а к маю 2022 года эта цифра выросла до 4,3 млн.