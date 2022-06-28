Джакарта, 28 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Президент Индонезии Джоко Видодо провел двустороннюю встречу с президентом Франции Эммануэлем Макроном, на которой обсуждались усилия по мирному урегулированию ситуации на Украине, сообщает Antara.

Presidenri.go.id Джоко Видодо

Встреча состоялась на полях саммита G7 в Германии. Лидеры двух стран также обсудили председательство Индонезии в G20.

«Мы все знаем, что ситуация сложная. Но мы должны продолжать добиваться мирного решения», — заявил президент Индонезии в официальном заявлении.

Глава индонезийского государства выразил признательность Франции за поддержку председательства Индонезии в G20. Эммануэль Макрон считает, что G20 преуспеет в налаживании конкретного сотрудничества.

Президент Индонезии рассказал об усилиях по укреплению двусторонних отношений между Индонезией и Францией, как в экономической сфере, так и в оборонной и стратегической отраслях.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Индонезии Джоко Видодо и премьер-министр Индии Нарендра Моди провели двустороннюю встречу на полях саммита G7 в Германии.