Петропавловск-Камчатский, 28 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. В спецоперации в защиту Донбасса погиб житель Камчатки — старший лейтенант Александр Попов, сообщили корреспонденту ИА REGNUM 28 июня в правительстве края.

Соболезнование

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Александр Попов учился в школе в Термальном, где он был командиром отряда юнармейцев.

Губернатор Камчатки Владимир Солодов, выражая соболезнования родным и близким, особо подчеркнул, что Александр отдал жизнь в бою, но не стратегический рубеж.

«Александр был военным не по долгу, а по призванию. В бою он проявил беспрецедентный пример мужества и отваги. Наступающий противник, который хотел взять его взвод в окружение, явно не ожидал, что получит суровый отпор. Наш земляк, получив ранение, не только продолжал командовать подчиненными и направлять их действия, но и сам до последнего держал оружие в руках. Благодаря его смелости и решительности атака была отбита. Сегодня мы скорбим. Наши сердца переполнены горем, и нет слов, которые могли бы утешить в этот скорбный час родных и близких Александра. Но его подвиг и геройский поступок навсегда останутся в нашей памяти и истории страны», — сказал Солодов.

Указом президента Владимира Путина Александру Попову присвоено звание Героя РФ посмертно.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле в ходе спецоперации России в защиту Донбасса погиб уроженец Камчатки Владимир Богатов.