Уфа, , 11:46 — REGNUM Увеличить объем валового регионального продукта до 2,5 трлн рублей к 2024 году намерены в Башкирии. Об этом 28 июня сообщил премьер-министра правительства региона Андрей Назаров на заседании республиканского правительства, на котором обсуждалась актуализация госпрограммы «Экономическое и инвестиционное развитие Республики Башкортостан».

Инвестиции Анна Красноперова

Он напомнил, что 2021 год был завершен с объемом инвестиций в 419 млрд рублей и ростом к 2020 году на 5,1%.

«За первый квартал текущего года удалось увеличить данный показатель почти на четверть — 24,9%. Валовой региональный продукт по прогнозной оценке составляет 2,017 трлн рублей. Мы подтвердили свои позиции в пятерке регионов лидеров национального рейтинга состояния инвестиционного климата. Ожидаем, что реализация государственной программы позволит увеличить объем валового регионального продукта до 2,5 трлн рублей к 2024 году, нарастить инвестиции в основной каптал до 650 млрд рублей и выход в лидеры инвестиционного рейтинга», — приводит пресс-служба слова премьер-министра Башкирии.

Отмечается, что по итогам рассмотрения государственной программы Назаров предложил одобрить представленный проект постановления правительства. Он напомнил, что госпрограммы разрабатываются сроком на шесть лет.

«В этом году программа министерства экономического развития и инвестиционной политики завершает свое действие. В этой связи в течение месяца необходимо разработать и утвердить новую, синхронизированную со стратегическими приоритетами и учитывающую геополитическую ситуацию и экономическую конъюнктуру», — сообщил он.