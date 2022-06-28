Москва, 28 июня, 2022, 11:43 — ИА Регнум. Видеозапись, на которой показана боевая работа российских радиолокационных станций (РЛС) «Небо-СВ» и зенитных ракетных комплексов (ЗРК) «Бук-М3» в ходе спецоперации Вооружённых сил РФ по денацификации Украины, обнародовало 28 июня Минобороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как РЛС обнаруживают цель, берут её на сопровождения и передают эти данные дивизионам противовоздушной обороны, которые наносят по цели удар.

Также указывается, что как только цель взята на сопровождение, ей сразу же приходит запрос «Свой-Чужой», и после того, как принадлежность цели будет установлена, принимается решение пропустить или уничтожить её.

«Когда цель взята на сопровождение, задача на уничтожение с командного пункта поступает дивизиону ПВО. На этой позиции небо над российскими подразделениями контролируют расчеты комплексов «Бук-М3», — отмечается в сообщении МО РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее украинские нацисты обстреляли населённый пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР).