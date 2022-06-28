Москва, , 11:42 — REGNUM Вся экономическая активность перемещается из европейских стран в азиатские, и это смещение уже не остановить. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 28 июня заявил директор Центра макроэкономических исследований финансового университета при правительстве РФ Евгений Балацкий. Так он прокомментировал информацию о резком падении мирового товарооборота в апреле 2022 года по сравнению с мартом.

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«Кратковременные колебания и даже среднесрочное снижение объема глобальных торговых потоков являются абсолютно нормальным явлением в условиях полного переформатирования их географии, — сказал Балацкий. — Указанные колебания (снижения) будут продолжаться до тех пор, пока полностью не оформится новая конфигурация мировых трафиков поставок сырья и товаров. При этом ЕС выступает в качестве собственного могильщика — вся экономическая активность перемещается из европейских стран в азиатские. Учитывая, что уже сейчас сформировался устойчивый альянс стран Востока – Россия, Китай, Индия, смещение активности в Азию уже не остановить».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее появился прогноз о том, что на российском рынке будет появляться всё больше товаров, произведенных в Китае и Индии.

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