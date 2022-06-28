Берн, 28 июня, 2022, 11:56 — ИА Регнум. Институт развития менеджмента Швейцарской академии бизнеса (IMD) представил ежегодный международный рейтинг глобальной конкурентоспособности экономики. Согласно данным из 63 стран, в топ-20 попало семь западных арктических государств.

Vladinvestcorp.ru Рейтинг

Дания впервые возглавила список, поднявшись на два пункта по сравнению с прошлым годом. Швеция расположилась на четвёртом, Финляндия, Норвегия и США заняли восьмое, девятое и десятое соответственно. Замыкает рейтинг группы арктических стран Исландия, оказавшаяся на шестнадцатой позиции, что на пять позиций лучше относительно прошлогоднего рейтинга.

«Дания играет чрезвычайно агрессивно на фронте устойчивого развития и выигрывает от того, что является маленькой страной на европейском рынке. Работа в этих рамках позволила им объявить об агрессивных сокращениях», — сообщил информационному агентству High North News профессор Артуро Брис, директор Центра международной конкурентоспособности IMD.

Брис подчеркнул, что высокий рейтинг Дании заключается в их намерении сократить количество вредных выбросов на 70 процентов к 2030 году.

Институт развития менеджмента Швейцарской академии бизнеса оценивает конкурентоспособность по 33 критериям и основывается на сопоставимых международных статистических данных по безработице, ВВП и государственным бюджетам, а также на опросах. Рейтинг разделен на четыре основные категории: экономические результаты, эффективность государственного сектора, эффективность бизнеса и инфраструктура. 63 страны, включенные в рейтинг, отобраны на основе наличия сопоставимых данных.

Отметим, что Россия не была оценена из-за недостаточного количества надежных данных.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский аналитик, профессор Института мировой политики США Пол Гобл считает, что Москва может создать альтернативную организацию для Арктики, состоящей из России, Китая и некоторых других стран.

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