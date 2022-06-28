Москва, 28 июня, 2022, 11:41 — ИА Регнум. Правительство России предложило лишать водителей прав при наличии у них ряда заболеваний. Соответствующий законопроект внесен на рассмотрение в Госдуму, пишет 28 июня газета «Известия».

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Планируется, что канал для передачи данных о состоянии здоровья водителей будет организован с использованием единой системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ).

Если во время медосмотра у автомобилиста выявят противопоказания, его направят на медосвидетельствование. При подтверждении диагноза сведения будут переданы в органы внутренних дел. После поступления информации в ГИББД водительское удостоверение признают недействительным.

Как сообщало ИА REGNUM, России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.

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