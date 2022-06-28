Москва, 28 июня, 2022, 11:44 — ИА Регнум. Российские войска уничтожили 24 пункта управления украинских войск за минувшие сутки в ходе спецоперации. Об этом сообщили 28 июня в Минобороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Су-34 и Су-35 ВС России

В ведомстве уточнили, что пункты управления ВСУ уничтожены в результате действий оперативно-тактической и армейской авиации, ракетных войск и артиллерии.

Кроме того, поражены артиллерийские и миномётные подразделения в 58 районах, живая сила и военная техника в 304 районах.

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