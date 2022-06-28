Санкт-Петербург, 28 июня, 2022, 11:46 — ИА Регнум. Санкт-Петербург для развития туризма должен продвигать в свой потенциал в этой сфере в регионах России. О таком направлении развития отрасли 28 июня заявил губернатор города Александр Беглов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Драй ИА REGNUM Санкт-Петербург

«Необходимо системно проводить комплекс мероприятий по поддержке туризма в Санкт-Петербурге, в том числе по продвижению города в российских регионах, странах СНГ. Для нас это очень важно», — сообщил губернатор.

Беглов отметил, что внутренний туризм в городе активно развивается. Между тем, необходимо также привлекать страны дальнего зарубежья, которые заинтересованы в сотрудничестве.

Глава города также добавил, что нужно работать с соседями, в том числе с Калининградской областью. Город должен развивать взаимоотношения со всеми регионами Балтийского моря.

Напомним, что приоритетными направлениями развития туризма для Петербурга являются медицинский и деловой туризм. Председатель городского комитета по туризму Сергей Корнеев назвал также перспективные направления для Петербурга.