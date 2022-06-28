Лос-Анджелес, США, 28 июня 2022, 11:39 — REGNUM Лэндон Баркер, сын барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера, состоит в отношениях с TikTok-блогером Чарли Д’Амелио. Об этом сообщил People, ссылаясь на свой источник.

Трэвис Баркер
Трэвис Баркер
Цитата из видеоролика на песню Misery Business

«Они встречаются, но их отношения пока на ранней стадии», — рассказал инсайдер. Слухи о романе Баркера и Д’Амелио появились ещё в начале июня 2022 года, когда папарацци сфотографировали пару, покидающую концерт.

Ранее сенегалец Хаби Лейм обошёл свою коллегу Чарли Д’Амелио, набрав большее количество подписчиков в TikTok, став самым популярным блогером в соцсети. На его аккаунт подписано 142,5 млн человек, а на 18-летнюю Д’Амелио — 142,2 млн человек.

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