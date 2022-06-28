Лос-Анджелес, США, , 11:39 — REGNUM Лэндон Баркер, сын барабанщика Blink-182 Трэвиса Баркера, состоит в отношениях с TikTok-блогером Чарли Д’Амелио. Об этом сообщил People, ссылаясь на свой источник.

Трэвис Баркер Цитата из видеоролика на песню Misery Business

«Они встречаются, но их отношения пока на ранней стадии», — рассказал инсайдер. Слухи о романе Баркера и Д’Амелио появились ещё в начале июня 2022 года, когда папарацци сфотографировали пару, покидающую концерт.

Ранее сенегалец Хаби Лейм обошёл свою коллегу Чарли Д’Амелио, набрав большее количество подписчиков в TikTok, став самым популярным блогером в соцсети. На его аккаунт подписано 142,5 млн человек, а на 18-летнюю Д’Амелио — 142,2 млн человек.

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