Симферополь, 28 июня 2022, 11:38 — REGNUM Обильное подтопление зафиксировано в пгт Комсомольское Симферополя, об этом сообщил 28 июня в телеграм-канале мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.
Власти приняли решение отключить электроснабжение посёлка, чтобы избежать коротких замыканий.
Для жителей посёлка организован подвоз воды, установлены биотуалеты. Будет организована полевая кухня.
Афанасьев также уточнил, что накануне удалось выстроить дамбу в районе улицы Ларионова и избежать подтопления многоквартирного дома. Всего за сутки в столице Крыма отработано около 30 обращений жителей о подтоплениях жилых домов.
Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня власти Крыма предупредили симферопольцев о возможных подтоплениях в связи с необходимостью сброса воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир.