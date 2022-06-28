Симферополь, 28 июня, 2022, 11:38 — ИА Регнум. Обильное подтопление зафиксировано в пгт Комсомольское Симферополя, об этом сообщил 28 июня в телеграм-канале мэр крымской столицы Михаил Афанасьев.

Александр Полегенько ИА REGNUM Разлив реки Салгир в Симферополе

Власти приняли решение отключить электроснабжение посёлка, чтобы избежать коротких замыканий.

«Ситуация на сегодняшнее утро стабильная — критический уровень сброса воды был пройден вчера вечером. Обильное подтопление в пгт Комсомольское. Было принято решение отключить энергоснабжение во избежание возникновения коротких замыканий», — написал Афанасьев.

Для жителей посёлка организован подвоз воды, установлены биотуалеты. Будет организована полевая кухня.

Афанасьев также уточнил, что накануне удалось выстроить дамбу в районе улицы Ларионова и избежать подтопления многоквартирного дома. Всего за сутки в столице Крыма отработано около 30 обращений жителей о подтоплениях жилых домов.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 июня власти Крыма предупредили симферопольцев о возможных подтоплениях в связи с необходимостью сброса воды из Симферопольского водохранилища в реку Салгир.