Калуга, 28 июня, 2022, 12:08 — ИА Регнум. В Калужской области за минувшие сутки госпитализированы 14 ковид-пациентов, сообщает корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на информацию федерального штаба от 28 июня.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Положительные результаты тестов на коронавирус за последние сутки подтверждены у 18 человек. Днём ранее, 27 июня, в регионе было зарегистрировано 24 случая заражения. С начала пандемии в Калужской области положительные результаты тестов на коронавирус подтверждены у 104 571 человек, 102 542 человека выздоровели.

За минувшие сутки случаев смерти от осложнений, вызванных COVID-19, не зафиксировано. Всего с начала пандемии в регионе скончались 1 453 человека с подтверждённым заражением новой коронавирусной инфекцией.