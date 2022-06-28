Донецк, , 11:35 — REGNUM За прошедшие 24 часа украинские боевики в ходе военных действий на территории Луганской Народной Республики (ЛНР) потеряли убитыми 37 человек личного состава. Об этом 28 июня сообщил официальный представитель Народной милиции (НМ) ЛНР Иван Филипоненко.

Флаг ЛНР Цуканов М.В

«В ходе боестолкновений с подразделениями оборонного ведомства за прошедшие сутки противник понес потери в живой силе и военной технике, а именно: 37 человек личного состава», — приводит его слова пресс-служба НМ ЛНР в своем телеграм-канале.

Кроме того, Филипоненко добавил, что киевские боевики за это же время потеряли семь бронетранспортёров и пять единиц автомобильной техники.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что обвинение украинскому военному Антону Череднику, который расстрелял мирного жителя Мариуполя за якобы «неправильное произношение», предъявили российские следователи.