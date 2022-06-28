Сеул, , 11:36 — REGNUM В Южной Корее зафиксировали рост объёмов выбросов парниковых газов. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей министерства окружающей среды страны.

Республика Корея Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно опубликованным данным, в 2021 году объём выбросов парниковых газов составил 679,6 млн тонн, что на 3,5% больше по сравнению с годом ранее.

Объёмов выбросов в сфере энергетики вырос на 3,6% (до 590,6 млн тонн), в промышленности (до 51 млн тонн), в сельском хозяйстве (до 21,2 млн тонн)

Эксперты отмечают, что рост выбросов в сфере энергетики связан с увеличением объёмов производства и потребления топлива.

Между тем в правительстве отмечают, что нынешний рост выбросов парниковых газов объясняется увеличением потребления энергии и активизацией производства в связи с ослаблением пандемии коронавируса.