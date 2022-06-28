Москва, , 11:34 — REGNUM Торговый центр в Кременчуге Полтавской области, где произошёл пожар, не функционировал. Об этом 28 июня заявили в Министерстве обороны России.

Министерство обороны РФ Дарья Антонова © ИА REGNUM

В ходе ежедневного брифинга в министерстве рассказали о высокоточном ударе, нанесённом 27 июня по складам с вооружениями и боеприпасами в Кременчуге. В ангарах хранилось оружие, поступившее от США и европейских стран для дальнейшей отправки на линию фронта в Донбассе.

В результате высокоточного удара, цель поражена, сообщили в ведомстве.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию, вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — проинформировали в Минобороны РФ.