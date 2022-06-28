Москва, 28 июня, 2022, 11:34 — ИА Регнум. Торговый центр в Кременчуге Полтавской области, где произошёл пожар, не функционировал. Об этом 28 июня заявили в Министерстве обороны России.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство обороны РФ

В ходе ежедневного брифинга в министерстве рассказали о высокоточном ударе, нанесённом 27 июня по складам с вооружениями и боеприпасами в Кременчуге. В ангарах хранилось оружие, поступившее от США и европейских стран для дальнейшей отправки на линию фронта в Донбассе.

В результате высокоточного удара цель поражена, сообщили в ведомстве.

«Детонация хранившихся боеприпасов к западному оружию вызвала пожар в расположенном рядом с территорией завода не функционировавшем торговом центре», — проинформировали в Минобороны РФ.