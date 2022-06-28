Стамбул, Турция, 28 июня, 2022, 11:31 — ИА Регнум. Нападающий итальянского футбольного клуба «Рома» Стефан Эль-Шаарави может перейти в турецкий «Галатасарай». Об этом 28 июня сообщает Football Italia.

Surguta.ru Футбол

По информации издания, «Галатасарай» заинтересован в услугах 29-летнего футболиста и уже сделал официальный запрос в «Рому» по поводу возможного трансфера.

Напомним, Эль-Шаарави играет за «Рому» с января 2021 года. До этого он выступал за «Дженоа», «Милан», «Монако» и китайский «Шанхай Шеньхуа».