Санкт-Петербург, , 11:31 — REGNUM Годовое общее собрание акционеров Кировского завода Санкт-Петербурга избрало нового генерального директора предприятия, им стал опытный управленец Сергей Серебряков. За него было отдано почти 74% голосов, принадлежавших акционерам, принявшим участие в собрании, сообщили 28 июня в пресс-службе ПАО «Кировский завод».

Кировский завод пресс-служба предприятия

«Также избран новый Совет директоров, в состав которого вошел Георгий Семененко, возглавлявший Кировский завод почти 17 лет», — отметили в пресс-службе.

Сергей Серебряков родился 18 октября 1977 года в Киргизии. В 1998 году окончил Ярославское высшее военное ордена Красной Звезды финансовое училище имени генерала армии А. В. Хрулева по специальности «Финансовое обеспечение войск и экономика войскового хозяйства». По окончании училища до 2002 года проходил службу в Вооруженных силах РФ.

С 2002 года Сергей Серебряков трудится в гражданской сфере. В 2007 году получил дополнительное образование в Высшей школе экономики по программе «Управление человеческими ресурсами. Директор по управлению персоналом». В 2008–2012 годах являлся директором дивизиона «Спецтехника» «Группы ГАЗ». С июля 2013 года работал на Кировском заводе в качестве директора дочернего предприятия «Петербургский тракторный завод».

«За девять лет его руководства компанией выпуск техники марки «Кировец» увеличился почти в десять раз, разработаны и запущены в серию новые образцы сельскохозяйственных и промышленных машин, проведена кардинальная модернизация технологических мощностей завода, получили развитие новые производства, достигнут принципиально иной уровень качества продукции, — рассказали в пресс-службе Кировского завода. — Не менее масштабные преобразования проведены им и на другом дочернем предприятии — заводе «Универсалмаш», который он возглавил в июне 2016 года».

Кировский завод — одно из крупнейших в России промышленных предприятий машиностроительного профиля с развитой металлургической базой. В группу компаний «Кировский завод» входят более 20 дочерних предприятий, где работают порядка 7000 человек. Здесь выпускают тракторы, буровую технику, турбогенераторы для ледоколов, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию и многое другое.

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